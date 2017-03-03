أزمة رائدية اتفاقية منتظرة والسنيدي يرفض التعليق

أوضح إداري نادي الرائد عبدالعزيز السنيدي أنه لن يعلق على ما قاله عضو مجلس إدارة الاتفاق طلال بن علي بشأن قيامه بحركة لا إخلاقية تجاه جماهير الاتفاق، وقال: “ما لدي أبلغت به إدارة النادي والجهاز الإداري للفريق”.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الرائد خلال الساعات المقبلة بياناً صحافياً لتوضيح الموقف.

من جهة أخرى ضاعفت إدارة النادي مكافأة الفوز للاعبين من عشرة الآف ريال إلى ١٥ ألف ريال لكل لاعب نظير ما قدموه من مستوى مميز أمام الاتفاق أهلت الفريق إلى المركز السادس وتأمين موقفه في سلم الترتيب فيما تلقت خزينة النادي دعماً مالياً بلغ٦٥٠ ألف ريال ، من نائب الرئيس عبدالرحمن العايد.

و أكد العايد أن هذا أقل واجب يقدمه للنادي في ظل ما يقدمه اللاعبون حتى الآن من نتائج وأداء على الرغم الظروف ونطمح منهم تقديم الأفضل كما تعودنا منهم.