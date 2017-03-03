 “الفيصل” يعتمد عقوبات مالية ضد 4 محدثين تعدوا على أراض حكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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“الفيصل” يعتمد عقوبات مالية ضد 4 محدثين تعدوا على أراض حكومية

“الفيصل” يعتمد عقوبات مالية ضد 4 محدثين تعدوا على أراض حكومية
المناطق_مكة
اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عقوبات مالية قُدرت بــ 40 ألف ریال ، ضد 4 ُمحدثين تعدوا على أراٍض حكومية في عدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
وبحسب بيان صادر عن إمارة منطقة مكة المكرمة فإن العقوبات التي صدرت بحق المتعدين جاءت استنادًا للأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق العقوبات على المحدثين في الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة.
ولفت البيان إلى أن قرار أمير منطقة مكة المكرمة تضّمن الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية الُمّقدر بــ 10 آلاف ضد كل محدث، وشمل 4 معتدين على أراض حكومية خلال الشهر الحالي ، منوها إلى أنه وخلال الشهر الماضي صدر قرار مماثل بإيقاع عقوبات المالية قدرت بــ 90 ألف ریال ، ضد 9 ُمحدثين تعدوا على أراٍض حكومية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة .
وذكر البيان أن توجيهات أمير المنطقة ، تؤكد دوماً على أن الإمارة ولجان التعديات ، لن تهاون أو توانى في تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدي على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.
يُذكر أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة استعادت في محرم الماضي نحو 9.7 مليون متر مربع، تم التعدي عليها على طريق الخواجات جنوبي العاصمة المقدسة، وسبقها استعادةأراضٍ حكومية مملوكة لوزارة المالية في عمق الواقعة غرب مكة المكرمة، وقرية مقنعة الواقعة جنوبها، كما استعادت إمارة المنطقة خلال الأعوام الماضية أكثر من 180 مليون متر مربع من أملاك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 35 مليار ریال، وقد تم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع تنموية عليها، لتكون بذلك منطقة مكة المكرمة من أوائل مناطق المملكة التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان .

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