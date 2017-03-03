 وزير الإعلام يبحث مع نظيره الإندونيسي أوجه التعاون الثقافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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وزير الإعلام يبحث مع نظيره الإندونيسي أوجه التعاون الثقافي

وزير الإعلام يبحث مع نظيره الإندونيسي أوجه التعاون الثقافي
المناطق_واس

التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، اليوم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وزير الثقافة والتعليم الإندونيسي الدكتور مهاجر أفندي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية إندونيسيا .
وتناول اللقاء أوجه التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وفرص الشراكة المستقبلية ضمن خطط رؤية المملكة 2030.
واتفق الوزيران على أهمية تكثيف تبادل الفعاليات الثقافية بالشراكة بين البلدين وبما يعزز الترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين السعودي والإندونيسي

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