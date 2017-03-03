 خطأ طبي يعرض حياة طفل للخطر بالقنفذه…ومطلبات بسرعة التحقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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خطأ طبي يعرض حياة طفل للخطر بالقنفذه…ومطلبات بسرعة التحقيق

خطأ طبي يعرض حياة طفل للخطر بالقنفذه…ومطلبات بسرعة التحقيق
المناطق_سعيد القرني
تسببت إبره تم إعطاءها  للطفل جسار عوض الله سعيد السلمي في خطا طبي أدت لمضاعفات في يد الطفل  والد الطفل الرقيب  السلمي  احد المرابطين في الحد الجنوبي ناشد المسؤولين في وزارة الصحه بالإسراع في انقاذ حياة طفله عقب حقنه أعطيت له في الوريد  والد الطفل قائلا  “للمناطق ” انه راجع مستشفى نمره العام  بالعرضيات بحالة ابنه وتم اعطاءه حقنه في الشريان  من قبل المستشفى بالخطا موضحا فيها التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد بالباحه وتم نقله خلال اربع ساعات الى مستشفى الملك فهد بالباحه ولكن للإسف ان حالة الطفل زادت سوءآ وناشد السلمي  وزارة الصحه محاسبة من كان متسببا في الامر وايضاح الحقائق في الإمر والإسراع في علاج ابنه  بإسرع وقت ممكن
وعلق المتحدث الرسمي الشئون الصحيه بالقنفذه الاستاذ ابراهيم المتحمي على الحاله قائلا ،،
 بداية نسال الله له الشفاء  والعافيه
ماحدث للطفل مضاعفات بعد اخذ الجرعه اثناء محاولة انقاذه من حالة تشنج   بمسشتفى نمره العام
وسيتم التحقيق  واتخاذ اللازم حيال ذلك

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