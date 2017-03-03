رئيس الشورى الإندونيسي يشيد بزيارة خادم الحرمين ويؤكد على تعزيز التقارب

أشاد رئيس مجلس الشورى الإندونيسي ذو الكفل حسن، بالزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين لبلاده وحظيت باستقبال حكومي وشعبي كبير يعكس المكانة التي يحظى بها خادم الحرمين وحكومة وشعب المملكة، ويعكس القواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستوى الديني والحضاري والثقافي.

وأكد ذو الكفل حسن خلال لقاءه بوزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي على بذل الجهود لتعزيز التقارب بين المملكة وإندونيسيا في شتى المجالات وخصوصًا في مجالي الثقافة والإعلام.

من جانبه أشار الدكتور الطريفي إلى أهمية التعاون والمشاركات الثقافية بين المملكة واندونيسيا منوهاً بالاستقرار الذي ينعم به المجتمع الإندونيسي، وكذلك دور دول العالم الإسلامي في مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الإسلامي العسكري وفق خطاب إعلامي معتدل.