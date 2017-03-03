 إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش بجازان

إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش بجازان
المناطق_جازان

تمكنت دورية تابعة لمركز إمارة آل زيدان، بمحافظة داير بني مالك، من إحباط محاولة لتهريب 50 بلاطة حشيش، وذلك بالاشتراك مع إحدى دوريات مخفر الشرطة.

وأوضح رئيس مركز إمارة آل زيدان، سالم عبدالله بن قزيز، أن الفرق الأمنية رصدت المهربين بأحد الطرق الوعرة، بجبل آل نخيف، والذين فروا من الموقع بعد ملاحظتهم متابعة الدورية لهم.

وأضاف: إنه بتفتيش الموقع عثر على خمس عتلات بها كمية من الحشيش، فتم التوجه بها إلى مركز إمارة آل زيدان، وبحصرها اتضح أن عددها الإجمالي ٥٠ بلاطة حشيش، وتم اتخاذ اللازم، وإحالة القضية للجهة المختصة.

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