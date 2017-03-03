على مدار 6 ايام وفي 4 مواقع في جدة.. ملتقى مكة الثقافي: 36 متطوعاً يرصدون ملاحظات واقتراحات 41 الف شخص..

نجح 36 شابا متطوعا في تعريف 40668 شخصا من ساكني وزوار جدة بمشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” ورصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مدار 6 ايام في نحو 4 مواقع كبرى وساحات عامه.

واظهرت النتائج التي وثقتها احصائية ملتقى شباب مكة ان عدد كبير من السكان اصبحو مطلعين على هذا المشروع الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل تحت شعار كيف نكون قدوة ويتابعون فعالياته ويشاركون من خلال الجهات التي يعملون فيها اومن خلال وسائل الاعلام المختلفة، وسط مطالبات بالتوسع في هذا المشروع الذي اعتبره الاغلبية مشروع انساني وفكري وديني.

واكد سلطان الدوسري مدير عام العلاقات العامة بامارة منطقة مكة المكرمة والمتحدث الرسمي ” ان هذه الانشطة التي تنطلق في الميدان سواء الفعاليات التي تقيمها امانة الملتقى او المعارض وكذلك المتطوعون الذين يتبعون لملتقى شباب مكة تسير كلها معا بهدف التعريف بالملتقى والاهم تلقي الاقتراحات والملاحظات والافكار لدى سكان المنطقة بكافة شرائحهم”.

ويستطرد الدوسري ” نجحنا ولله الحمد في تعريف الاغلبية بالمشروع وتجاوزنا مرحلة التعريف ونحن الان نتشارك معهم الرؤية والفكر والتوجه، ونحاول ان نستفيد من كل هذه المؤشرات التي تصلنا من الميدان في صناعة مبادرات وتوجهات تتناسب مع الاقتراحات التي نتلقاها”.

وتابع “ان النتائج التي رصدت على هامش الفعاليات كانت ايجابية للغاية فقد وجدنا مطالبات واسعة من السكان والزوار بالتوسع في المشاركة باعتبار ان فكرة ومبدأ أن نكون قدوة شأن يهم المجتمع بكاملة ويرغب الجميع في تفعيلة كل حسب استطاعته، ولذلك استجبنا لتلك المطالبات والرغبات وهي جزء من التعاطي من الملاحظات التي تصلنا من الميدان والتي تقوم امانة الملتقى بالتفاعل معها والاستفادة منها”.

وأكد المتحدث باسم امارة منطقة مكة “أن كل هذه المشاركات والحضور يهدف الى اشراك إنسان المنطقة وزوارها بشكل حقيقي وتفعيل مشاركتهم ، اضافة الى تقديم صورة حسنة عن منطقة مكة وعن المملكة من المتطوعين في الميدان او من خلال المعارض وخاصة التي أقيمت في وقت سابق في صالات المطار التي تستقبل زوار بيت الله الحرام على مدار الساعة، وتعطي صورة مشرفة للإنسان المسلم وللمواطن السعودي لكل قادم من بوابة منطقة مكة الجوية”.

ياتي ذلك في وقت اشارات فيه تقارير سابقة الى ان معارض ملتقى مكة الثقافي التي اطلقتها امارة منطقة مكة المكرمة في الاسواق نجحت خلال 6 ايام هي الاخرى في استقطاب اكثر من 17 الف زائر مسجل لديها حتى ختامها وفق احصائية رسمية.

يشار الى ان ملتقى مكة الثقافي في عامها الاول يسجل حضورا لافتا في أنحاء منطقة مكة بجميع محافظاتها منذ اطلاق مستشار خادم الحرمين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل الملتقى تحت شعار كيف نكون قدوة، وتنفذ في 17 محافظة بمشاركة 61 جهة حكومية وخاصة تقدمت بنحو 235 مبادرة وتسمتر حتى نهاية شهر شعبان تنتهي باسبوع ثقافي حافل بمختلف الانشطة والفعاليات الابداعية .

ارقام ومعلومات في 6 ايام:

استمرت حملتي الاسواق وكذلك متطوعي الاشارات 6 ايام؛ شارك فيها نحو 60 متطوعا على مدار ايام العمل؛ وتم توزيع هدايا وبرشورات على 40668 شخص في 4 مواقع اشارات، وزار معارض الاسواق 17 الف شخص اخر في 4 مراكز