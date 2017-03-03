 السفير اليمني لدى لندن: إيران تدعم الفوضى.. وتحاول تفكيك اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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السفير اليمني لدى لندن: إيران تدعم الفوضى.. وتحاول تفكيك اليمن

السفير اليمني لدى لندن: إيران تدعم الفوضى.. وتحاول تفكيك اليمن
المناطق_وكالات

قال سفير اليمن لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان أن إيران تحاول تفكيك اليمن وإعادة بنائها على أسس طائفية وأنها عنصر أساسي في الانقلاب الذي تقوده ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الإيرانية السافرة بحق السيادة الوطنية اليمنية.
وأوضح إن النظام الإيراني يعمل على تنفيذ برنامج خاص بتفكيك الدولة الوطنية كافة وإعادة بنائها بعد ذلك على أسس طائفية ، مؤكداً أن الشعب اليمني يرفض المشروع الإيراني، جملة وتفصيلاً ويقاومه بكل قوة لأنه سيضع البلد في حالة صراع مستمر ومواجهات دامية وعدم استقرار

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