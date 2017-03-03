 الهلال يستعد للاتحاد بمناورة.. ويطير إلى جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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الهلال يستعد للاتحاد بمناورة.. ويطير إلى جدة

الهلال يستعد للاتحاد بمناورة.. ويطير إلى جدة
المناطق_جدة

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الجمعة مرانه الرئيس؛ استعدادا لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد، مساء يوم بعد غدٍ الأحد، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.
وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز مناورة على كامل مساحة الملعب طبّق من خلالها عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها باللقاء، في حين واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه التأهيلي بالجري.
يغادر الفريق مساء اليوم إلى جدة، على أن يختتم تحضيراته للقاء الاتحاد بمران مغلق مساء يوم غدٍ السبت على أرضية ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

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