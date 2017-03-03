الأحوازيين يتظاهرون ضد تمييز نظام إيران العنصري ويطالبون بتوظيفهم بدل المستوطنين “الفرس”

اندلعت مظاهرات حاشدة في قرية “البهر” جنوب غرب “الأحواز” العاصمة يوم أمس الخميس “3 مارس” الجاري احتجاجا على توظيف المستوطنين “الفرس” بدل الأحوازيين من قبل شركات النفط في المنطقة.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” إن المظاهرات اندلعت عقب إعلان سلطات الاحتلال عن اكتشاف “3” آبار نفطية في الأراضي المجاورة لقرية “البهر”، وتعيين كافة الموظفين من المستوطنين الفرس.

وأعرب أهالي “البهر” عن رفضهم لسياسة التمييز العنصري التي يتبعها “الاحتلال الإيراني ضدهم، في ظل سوء الخدمات و قلة الإمكانيات، رغم الثروات النفطية الموجودة في أراضيهم التي تذهب إلى خزانة النظام الإيراني.

وأوضحت المصادر أن دولة الاحتلال حذرت أهالي القرية بشن حملة الاعتقالات ضدهم في حال استمرارهم بالمظاهرات الأمر الذي دفع المواطنين لتصعيد موقفهم بقطع الطريق على موظفي شركة النفط، مما تسبب في شل عمليات استخراج النفط.

وتمارس دولة الاحتلال سياسة ممنهجة في التمييز العنصري ضد الأحوازيين تشمل كافة الأصعدة ومنها عمليات التوظيف في الشركات والدوائر، حيث يتم استقدام المستوطنين الفرس وتوفير فرص عمل لهم مقابل حرمان الأحوازيين الأمر الذي جعل رفع معدلات البطالة في الأحواز لأرقام كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى في جغرافيا ما تسمى بإيران.