أبا الخيل : الصحة والتعليم والتأمين و البنوك قطاعات يستهدفها التوطين

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن الوزارة تهدف إلى توطين قطاعات جديدة تباعاً من بينها التجزئة، الصحة، التعليم، السياحة، التأمين، البنوك و النقل.

وقال أبا الخيل عبر حسابه في موقع تويتر :” سيتم توطين قطاعات أخرى تباعاً من بينها التجزئة، الصحة، التعليم، السياحة، التأمين، البنوك، النقل وغيرها…”

وجاءت تغريدة أبا الخيل مشاركة منه في وسم ” #شكراً_شبابنا_لنجاح_توطين_الاتصالات” والذي أطلقه المغردون شكرا منهم للشباب العاملين في قطاع الاتصالات .