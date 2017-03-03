 أبا الخيل : الصحة والتعليم والتأمين و البنوك قطاعات يستهدفها التوطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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أبا الخيل : الصحة والتعليم والتأمين و البنوك قطاعات يستهدفها التوطين

أبا الخيل : الصحة والتعليم والتأمين و البنوك قطاعات يستهدفها التوطين
المناطق - متابعات

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن الوزارة تهدف إلى توطين قطاعات جديدة تباعاً من بينها التجزئة، الصحة، التعليم، السياحة، التأمين، البنوك و النقل.

وقال أبا الخيل عبر حسابه في موقع تويتر :” سيتم توطين قطاعات أخرى تباعاً من بينها التجزئة، الصحة، التعليم، السياحة، التأمين، البنوك، النقل وغيرها…”

وجاءت تغريدة أبا الخيل مشاركة منه في وسم ” #شكراً_شبابنا_لنجاح_توطين_الاتصالات” والذي أطلقه المغردون شكرا منهم للشباب العاملين في قطاع الاتصالات .

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