 العقيد / علي المنتشري – يكرم الإعلامي / عمر الشيخ – في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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العقيد / علي المنتشري – يكرم الإعلامي / عمر الشيخ – في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) بمكة

العقيد / علي المنتشري – يكرم الإعلامي / عمر الشيخ – في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) بمكة
المناطق - مكة
كرم سعادة العقيد / علي المنتشري -( مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ) – الإعلامي / عمر  الشيخ – نظير مشاركته الإعلامية  في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار : ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) – والذي كان برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين  صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل – ( أمير منطقة مكة المكرمة ) – وبحضور سمو الأمير / سعود بن جلوي آل سعود -( وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ) – والذي كان فعاليته وبرامجه بأسواق ( مكة مول ) – بحي العزيزية بمنطقة مكة المكرمة – وذلك نظير جهوده الإعلامية ومشاركته لمناسبات وفعاليات الدفاع المدني  على مدار العام   .  

 من جانب آخر  هنأ  سعادة اللواء / سالم المطرفي – ( مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ) – على هذا التميز والمشاركة في نشر جميع فعاليات الإدارة العامة للدفاع المدني على مدار العام  . 
                                                                                                                                            والمناطق إذ تهنئه وتبارك له هذا التكريم – وتتمنى له مزيدا من الإبداع والتميز في عالم الصحافة والإعلام  .
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