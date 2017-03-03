نقل قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، تعازي ومواساة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – لذوي الوكيل رقيب عبدالله بن محمد الجهني الذي توفي في ميدان الشرف أثناء تنفيذ التمارين العسكريه للقفز المظلي .
وقدم قائد قوات الأمن الخاصة واجب العزاء خلال زيارته لذوي الفقيد في منزلهم في المدينه المنوره، يرافقه مساعدي القائد و قيادات وضباط وأفراد القوات، سائلا الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- على تعازيه ومواساته واهتمامه التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم ، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي داعين المولى القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والرخاء.
قائد قوات الأمن الخاصة يعزي أسرة الجهني
نقل قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، تعازي ومواساة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – لذوي الوكيل رقيب عبدالله بن محمد الجهني الذي توفي في ميدان الشرف أثناء تنفيذ التمارين العسكريه للقفز المظلي .
التعليقات (٠) اضف تعليق