 قائد قوات الأمن الخاصة يعزي أسرة الجهني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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قائد قوات الأمن الخاصة يعزي أسرة الجهني

قائد قوات الأمن الخاصة يعزي أسرة الجهني
واس - المدينة المنورة

نقل قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، تعازي ومواساة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – لذوي الوكيل رقيب عبدالله بن محمد الجهني الذي توفي في ميدان الشرف أثناء تنفيذ التمارين العسكريه للقفز المظلي .
وقدم قائد قوات الأمن الخاصة واجب العزاء خلال زيارته لذوي الفقيد في منزلهم في المدينه المنوره، يرافقه مساعدي القائد و قيادات وضباط وأفراد القوات، سائلا الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- على تعازيه ومواساته واهتمامه التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم ، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي داعين المولى القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والرخاء.

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