بيان إعلامي من المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة بشأن عدم حضور اجتماع المحافظة والبلدية والمجلس المحلي والأهالي

أصدر المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة اليوم بيانا بشأن اعتذار المجلس عن حضور الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه من سعادة محافظ المسارحة بحضور الأهالي والمواطنين والاعلاميين ، ونظرا لكثرة الاستفسارات والاتصالات الواردة للمجلس البلدي بخصوص إعتذاره عن فإن المجلس يبين للجميع أنه عند تلقيه الدعوة قام بالتواصل وتوجيه خطاب لمرجعه الاداري وهو الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية للاستفسار عن نظامية حضور المجلس للاجتماع لكون الاجتماع يضم الاهالي والمواطنين والاعلاميين ومناقشة بعض قرارات المجلس أمام الجميع فتمت إفادتنا بخطاب رسمي من الأمين العام لشؤون المجالس البلدية تضمن مايلي :

– أن حضور المجلس للقاءات العامة بحضور الأهالي والمواطنين والاعلاميين هو اختصاص أصيل للمجلس البلدي يوجه فيه المجلس الدعوة للاهالي وغيرهم بحضور اللقاء .

– أن دعوة المحافظين للاجتماع مع المجالس البلدية تكون تنسيقية فقط في إطار اللائحة.

– أنه لا يجوز نظاما مناقشة مشاريع البلدية علنا التي أقرها المجلس وحدد أولوياتها

وعلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي بما فيهم رئيس البلدية المحافظة على سرية المعلومات

– أنه لا يتم تزويد أي جهة بقرارات المجلس غير الوزارة والأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية

– أن المخول بالتصريح عن قرارات المجلس هو رئيس المجلس أو من يفوضه.

وقد تم تقديم خطاب الأعتذار لسعادة المحافظ مبينا فيه أسباب الاعتذار وتزويده بصوره من خطاب الأمين العام لشؤون المجالس البلدية الموضح فيه ماتقدم والمجلس يؤكد للجميع أن محافظة أحد المسارحة سواء مدينة الأحد التي تعتبر من أهم أولويات المجلس نظرا لكونها المحور الرئيسي للمحافظة وكافة قراها وهجرها محل اهتمامه البالغ فأعضاءه تربوا على ترابها وشربوا من ماءها وقد عاهدوا الله عزوجل ثم ولاة الأمر والأهالي والمواطنين على القيام بالأمانة الملقاة على عاتقهم والله رقيب حسيب عليهم كما يؤكد حرصه التام على التعاون مع المحافظة والبلدية وجميع الجهات الرسمية والأهلية والمشائخ والمواطنين والاعلاميين ورجال الأعمال في خدمة المحافظة في حدود اللائحة والانظمة التي تحدد عمله واختصاصه

كما يرحب بمقترحات وأفكار الجميع على البريد الالكتروني الخاص بالمجلس