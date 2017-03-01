 دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة

دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة
المناطق - جازان

أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان مساء أمس الخميس الموافق بمقر الجمعية، دورة تدريبية بعنوان “فن الحوار”  ضمن أنشطة برنامج رياحين لرعاية اليتيمات. ( والذي يستمر لمدة عام )
حيث أن البرنامج يهدف إلى بناء اليتيمات في عدة جوانب منها الديني والعلمي والثقافي والمهاري.
وقدمت الدورة المرشدة الأسرية جميلة جذمي، حيث ناقشت الدورة أصل الحوار وأدلة من القرآن على أهمية الحوار وآدابه، وتناولت فيها بعص المهارات والأساليب في الحوار  والانصات الجيد، ثم كيف  تصبحين  محاورة  ناجحة.
وتخللت الدورة عدة أنشطة وورش عمل مع المتدربات.

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