المعارضة السورية تقبل مبادئ الأمم المتحدة في نهاية محادثات السلام

قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري، إن المعارضة قبلت مبدئياً ورقة تضم 12 مبدأ عاماً بشأن مستقبل سوريا قدمها المبعوث الدولي للوفود في نهاية جولة محادثات سلام استمرت ثمانية أيام.

وقال الحريري للصحافيين بعد الاجتماع النهائي لجولة المحادثات في جنيف، إن المبادئ العامة بشأن مستقبل سوريا مستقاة من نقاط صاغها مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا العام الماضي.

وأضاف الحريري أن محادثات جنيف انتهت دون نتائج واضحة لكنها بحثت قضايا متعلقة بالانتقال السياسي بقدر مقبول من التعمق للمرة الأولى.

وغادر رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري المحادثات دون تعليق.