 المعارضة السورية تقبل مبادئ الأمم المتحدة في نهاية محادثات السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

البنتاغون يؤكد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن وينفي مشاركة قوات برية دي ميستورا: دمشق اقترحت تبادل المعتقلين والمختطفين “الربيعة” يُصدر قراراً بحصر تصريحات “الصحة” على إدارة الإعلام النصر و الفيصلي يتعادلان سلبياً في دوري جميل نائب خادم الحرمين يوجه بتكريم مواطن من “قيال” لمساهمته في إحباط تهريب مخدرات بفعاليات ترفيهية أحيتها عدد من الفرق الشعبية و الإنشادية..المسرح المفتوح يهدي أكاليل الفرح لـ ( 25 ) ألف عائلة في ” مهرجان ربيع مكة على مدار 6 ايام .. وفي 4 مواقع في جدة ملتقى مكة الثقافي : 36 متطوعا يرصدون ملاحظات واقتراحات 41 الف شخصا ‏‫ تقنية القريات تعلن عن إقامة دورات مسائية بأسعار منافسة المعارضة السورية تقبل مبادئ الأمم المتحدة في نهاية محادثات السلام دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة بيان إعلامي من المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة بشأن عدم حضور اجتماع المحافظة والبلدية والمجلس المحلي والأهالي بالفيديو .. مواطنون يعترضون موكب أمير الرياض خلال زيارته للدوادمي

المعارضة السورية تقبل مبادئ الأمم المتحدة في نهاية محادثات السلام

المعارضة السورية تقبل مبادئ الأمم المتحدة في نهاية محادثات السلام
المناطق - وكالات

قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري، إن المعارضة قبلت مبدئياً ورقة تضم 12 مبدأ عاماً بشأن مستقبل سوريا قدمها المبعوث الدولي للوفود في نهاية جولة محادثات سلام استمرت ثمانية أيام.

وقال الحريري للصحافيين بعد الاجتماع النهائي لجولة المحادثات في جنيف، إن المبادئ العامة بشأن مستقبل سوريا مستقاة من نقاط صاغها مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا العام الماضي.

وأضاف الحريري أن محادثات جنيف انتهت دون نتائج واضحة لكنها بحثت قضايا متعلقة بالانتقال السياسي بقدر مقبول من التعمق للمرة الأولى.

وغادر رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري المحادثات دون تعليق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>