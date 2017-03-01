 ‏‫ تقنية القريات تعلن عن إقامة دورات مسائية بأسعار منافسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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‏‫ تقنية القريات تعلن عن إقامة دورات مسائية بأسعار منافسة

‏‫ تقنية القريات تعلن عن إقامة دورات مسائية بأسعار منافسة
المناطق - عبدالعزيز المشيطي - القريات
تعلن الكلية التقنية بمحافظة القريات إقامة مجموعة من الدورات المسائية خلال هذا العام “الفصل الدراسي الثاني”  في مجالات:
١- التقنية الإدارية ” المحاسبة والإدارة “
٢- الحاسب الآلي
٣- المحركات والمركبات
٤- التبريد والتكييف
وتتراوح مدة كل دورة ما بين ثلاث و خمسة أيام  ، بواقع ١٥ و ٢٠ و ٢٥ ساعة لكل دورة برسم رمزي مقداره يترواح مابين 600 و 800  ريال، حيث تنفذ هذه الدورات في مقر الكلية التقنية بالقريات عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر.
ودعت الكلية الراغبين بالالتحاق بالدورات بإنشاء حساب على الرابط التالي: ctc.tvtc.gov.sa
ثم التواصل مع مركز خدمة المجتمع بالكلية التقنية بالقريات على الهواتف التالية:
الهاتف: 0146239711
الجوال: 0536833686
من جهته بين عميد الكلية التقنية بالمحافظة م . ياسر عسيري أن الكلية حريصة على توفير الفرص التدريبية لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن  ، مؤكدا أن جميع الدورات مصنفة من وزارة الخدمة المدنية، ومضيفاً أن هذه الدورات المسائية تتم في تواريخ مختلفة بداية من 1438/6/13 إلى 1438/7/19….

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