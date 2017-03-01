‏‫ تقنية القريات تعلن عن إقامة دورات مسائية بأسعار منافسة

تعلن الكلية التقنية بمحافظة القريات إقامة مجموعة من الدورات المسائية خلال هذا العام “الفصل الدراسي الثاني” في مجالات:

١- التقنية الإدارية ” المحاسبة والإدارة “

٢- الحاسب الآلي

٣- المحركات والمركبات

٤- التبريد والتكييف

وتتراوح مدة كل دورة ما بين ثلاث و خمسة أيام ، بواقع ١٥ و ٢٠ و ٢٥ ساعة لكل دورة برسم رمزي مقداره يترواح مابين 600 و 800 ريال، حيث تنفذ هذه الدورات في مقر الكلية التقنية بالقريات عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر.

ودعت الكلية الراغبين بالالتحاق بالدورات بإنشاء حساب على الرابط التالي: ctc.tvtc.gov.sa

ثم التواصل مع مركز خدمة المجتمع بالكلية التقنية بالقريات على الهواتف التالية:

الهاتف: 0146239711

الجوال: 0536833686

من جهته بين عميد الكلية التقنية بالمحافظة م . ياسر عسيري أن الكلية حريصة على توفير الفرص التدريبية لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن ، مؤكدا أن جميع الدورات مصنفة من وزارة الخدمة المدنية، ومضيفاً أن هذه الدورات المسائية تتم في تواريخ مختلفة بداية من 1438/6/13 إلى 1438/7/19….