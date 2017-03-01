نائب خادم الحرمين يوجه بتكريم مواطن من “قيال” لمساهمته في إحباط تهريب مخدرات

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه بناء على ما تلقته غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بمنطقة تبوك من احد المواطنين عن إشتباهه بكيس يطفو بمنطقة بحرية تم على الفور توجيه الدوريات البحرية والساحلية و تكثيف عمليات البحث في الموقع وباقي المواقع المحيطه له ممانتج عنه العثور على العديد من الأكياس التي إتضح بعد إنتشالها وتفتيشها إحتواءها على ما مجموعه (٢٦٠‚٧٠٥‚١) مليون وسبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وستون قرص أمفيتامين .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتكريم المواطن ،الذي تقدم بالبلاغ ، تقديراً من سموه لحسه الأمني وإستشعاره لمسؤولياته الامنية بمبادرته بإبلاغ الجهات الامنية مما ساهم في إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود على أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الأمن في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف أبناءنا بالمواد المخدرة .