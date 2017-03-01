 دي ميستورا: دمشق اقترحت تبادل المعتقلين والمختطفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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دي ميستورا: دمشق اقترحت تبادل المعتقلين والمختطفين

دي ميستورا: دمشق اقترحت تبادل المعتقلين والمختطفين
المناطق - وكالات

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا، الجمعة، أن الحكومة السورية اقترحت احتمال تبادل المعتقلين من جانب النظام والمختطفين من جانب الجماعات المعارضة في إطار مفاوضات السلام.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقب ختام الجولة الرابعة من المفاوضات بجنيف: “سمعنا أموراً هامة من الحكومة بشأن احتمال تبادل المعتقلين والمختطفين”.

وقال إن الأمم المتحدة ستضم مناقشات بشأن استراتيجية لمكافحة الإرهاب على جدول أعمال للجولة التالية من محادثات السلام السورية.

وفيما بدا أنه مكسب للحكومة السورية التي طالبت بوضع “الإرهاب” على جدول الأعمال قال دي ميستورا، إن جولات قادمة من محادثات جنيف ستتناول “قضايا متعلقة باستراتيجيات مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية وإجراءات لبناء الثقة في المدى المتوسط”.

وأشار في مؤتمر صحفي أخير إلى أن المحادثات في أستانة، التي تعقد برعاية روسيا وتركيا وإيران، ستكون مكملة وتتناول “الحفاظ على وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لبناء الثقة وقضايا متعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أنه يشعر “بارتياح” بأن كل الأطراف يمكن أن “تتواءم مع” أجندة جنيف.

وأضاف أنه ينوي توجيه دعوة للمشاركين للعودة لجولة مفاوضات جديدة هذا الشهر، وأنه تم التوصل لتحديد جدول أعمال واضح للمحادثات السورية.

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