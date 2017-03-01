 البنتاغون يؤكد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن وينفي مشاركة قوات برية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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البنتاغون يؤكد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن وينفي مشاركة قوات برية

البنتاغون يؤكد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن وينفي مشاركة قوات برية
المناطق - رويترز

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات اليوم الجمعة في اليمن ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لكن متحدثاً نفى تقارير عن اشتراك قوات أمريكية في هجوم بري.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس في إفادة صحفية “أعرف أن هناك تقارير عن معارك وغارات… لم تكن هناك أي قوات أمريكية مشاركة”.

وأضاف أنه منذ أمس الخميس نفذت الولايات المتحدة 30 ضربة ضد القاعدة.

ونفذت الولايات المتحدة غارة في يناير (كانون الثاني) في اليمن استهدفت القاعدة وهي الأولى من نوعها بتفويض من الرئيس دونالد ترامب.

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