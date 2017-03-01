بالفيديو .. الجالية الفلبينية بالخبر تقوم بتنظيف الواجهة البحرية

قامت الجالية الفلبينية بعمل تطوعي اليوم الجمعة لتنظيف الواجهة البحرية في الخبر ، وقد لاقى هذا العمل استحسان العديد من المواطنين والمقيمين .

ومن جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأن هناك تنسيق دائم مع الجاليات التي تقوم ببرامج للخدمات العامة وتنظيف بعض الشواطئ والواجهات البحرية والجالية الفلبينية قامت بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية والأمانة من جهتها قامت بتوفير الأدوات وأكياس النفايات لهم ، وأضاف أن العمل الذي قامت به الجالية الفلبينية بتنظيف الواجهة البحرية لم يكن أول مرة .

وأشار إلى أن الأمانة تتعاون مع الجاليات المختلفة التي تقوم بمثل هذه الأعمال التطوعية وتوفر لهم المواقع والأدوات من باب التعاون البناء بين الأمانة والمواطنين والمقيمين ونشر ثقافة الوعي والتطوع.

وقدم الصفيان شكره للجالية الفلبينية على هذا العمل الرائع الذي قاموا به في الواجهة البحرية بالخبر .