 هندسة جامعة تبوك تعقد اتفاقية تعاون مع اكبر الشركات العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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هندسة جامعة تبوك تعقد اتفاقية تعاون مع اكبر الشركات العالمية

هندسة جامعة تبوك تعقد اتفاقية تعاون مع اكبر الشركات العالمية
المناطق - تبوك

انتهت كلية الهندسة بجامعة تبوك اتفاقية تعاون مع شركة بي أيه إي سيستمز – السعودية  والتي تعد إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الدفاع والأمن والفضاء وهندسة وصيانة الطائرات تأتي هذه الإتفاقية لدعم مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة، وتنظيم محاضرات علمية من قبل خبراء مختصين لطلاب الكلية لمدة خمس سنوات للخروج في نهاية المطاف بمشاريع هندسية ابتكارية ريادية، على مستوى الجامعة والجامعات الأخرى ووقع الاتفاقية نيابة عن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عطية الضيوفي وكيل الجامعة، ومن جهته أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به بي أيه إي سيستمز السعودية في خدمة المجتمع، وكذلك دعم المشاريع الهندسية المتميزة والتي تعتبر ركيزة اساسية ومهمة في مسيرة الطالب التعليمية ودعم طلاب الكلية من خلال تنظيم العديد من المحاضرات العلمية والدورات التدريبية

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