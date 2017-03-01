ابتدائية معهد العاصمة تشارك في اسبوع الشجرة٤٠

شاركت ابتدائية معهد العاصمة النموذجي في اسبوع الشجرة الـ 40 تحت شعار ” الشجرة حياتنا” وذلك بتوجيه من قائد القسم الأستاذ مسفر الزهراني ، وبإشراف رائد النشاط الأستاذ عبدالمجيد الحيدري ، وبمشاركة نخبة من معلمي وطلاب القسم .
حيث تمت زراعة الشجيرات بمشاركة وحضور قائد القسم والمعلمين والطلاب ، وكذلك اقام الطالبان ريان المهنا ورائد المهنا برنامج تثقيفي بعنوان ( فسيلة ) لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة ووجه مدير عام المعهد الاستاذ عادل الطخيم شكره لقائد القسم ومنسوبيه على هذه المشاركات المميزة خاصة ان غرس الاشجار والمحافظة عليها والتعهد بخدمتها يساهم
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