 ابتدائية معهد العاصمة تشارك في اسبوع الشجرة٤٠ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النصر يوقع رسمياً مع “نيو بالانس” 12 وظيفة على برنامج التعاقد المباشر بالقوات الجوية الملكية دراسة: غياب هذا الأمر “قاتل” ويزيد تعرضك لمرض القلب إسرائيل تخشى تسلل عشرات المقاتلين للبلدات المحاذية لغزة ابتدائية معهد العاصمة تشارك في اسبوع الشجرة٤٠ هندسة جامعة تبوك تعقد اتفاقية تعاون مع اكبر الشركات العالمية بالفيديو .. الجالية الفلبينية بالخبر تقوم بتنظيف الواجهة البحرية مكافحة المخدرات : مخدر الحشيش الصناعي “سبايس” يُسبّب الوفاة البنتاغون يؤكد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن وينفي مشاركة قوات برية دي ميستورا: دمشق اقترحت تبادل المعتقلين والمختطفين “الربيعة” يُصدر قراراً بحصر تصريحات “الصحة” على إدارة الإعلام النصر و الفيصلي يتعادلان سلبياً في دوري جميل

ابتدائية معهد العاصمة تشارك في اسبوع الشجرة٤٠

ابتدائية معهد العاصمة تشارك في اسبوع الشجرة٤٠
المناطق - الرياض

شاركت ابتدائية معهد العاصمة النموذجي في  اسبوع الشجرة الـ 40 تحت شعار ” الشجرة حياتنا” وذلك بتوجيه من قائد القسم  الأستاذ مسفر الزهراني ، وبإشراف رائد النشاط الأستاذ عبدالمجيد الحيدري  ، وبمشاركة نخبة من معلمي وطلاب القسم  .

حيث تمت زراعة الشجيرات بمشاركة وحضور  قائد القسم والمعلمين والطلاب ، وكذلك  اقام الطالبان ريان المهنا ورائد المهنا برنامج تثقيفي  بعنوان ( فسيلة ) لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة ووجه مدير عام المعهد الاستاذ عادل الطخيم شكره لقائد القسم ومنسوبيه على هذه المشاركات المميزة خاصة ان غرس الاشجار والمحافظة عليها والتعهد بخدمتها يساهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>