12 وظيفة على برنامج التعاقد المباشر بالقوات الجوية الملكية

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية (اللجنة المركزية للتعاقد المباشرعلى برنامج المساندة الفنية) عن توفر وظائف شاغرة.

وجاءت الوظائف كالتالي:

– فني تموين (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي – جناح الإمدادات)

– فني إدارة تموين (قاعدة الملك فهد فهد الجوية بالقطاع الغربي – جناح الإمدادات)

– فني هياكل طائرات (قاعدة الملك في الجوية بالقطاع الغربي – جناح الإمدادات)

– فني صيانة حاسب آلي (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي – جناح الإمدادات)

– فني صيانة محركات نفاثة (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي – جناح الإمدادات)

– فني صيانة طائرات (قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي – جناح الإمدادات)

– مترجم لغة إنجليزية (هيئة استخبارات وأمن القوات الجوية – قسم التدريب وتقنية المعلومات)

– فني معدات أرضية (قيادة القوات الجوية – هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية – إدارة النقل)

– فني صيانة قذائف موجهة (قيادة القوات الجوية – هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية – إدارة الأسلحة والمذخرات)

– أخصائي سلامة جوية (قيادة القوات الجوية – إدارة السلامة)

– فني إبطال مفعول متفجرات (قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط – سرب الأسلحة والمذخرات)

– فني تحركات (قيادة القوات الجوية – إدارة التحركات الجوية)

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً خلال أوقات الدوام الرسمي لدى سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بمقر إدارة شؤون المتعاقدين والارتباط بهيئة إدارة القوات الجوية في موعد أقصاه السبت الموافق 1438/6/12هـ، وللاستفسار والمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الهاتف (0114769777) تحويلة (41228).