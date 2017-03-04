النصر يوقع رسمياً مع “نيو بالانس”

وقعت إدارة نادي النصر عقد شراكة مع شركة نيو بالانس “NB” لتصبح الشركة بموجبه المورد الرسمي لأطقم النصر، وستكون الشركة المورد الحصري لأطقم المباريات وملابس ومعدات التمارين لجميع فئات كرة القدم بالنادي اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم.

وجاءت مراسم التوقيع في ملعب الأنفليد في مدينة ليفربول الإنجليزية بحضور رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي وعبدالرحمن الدهام عضو مجلس الإدارة.

وتعد هذه الشراكة الأكبر من نوعها لشركة نيو بالانس في المنطقة والمحرك الرئيسي لنمو العلامة التجارية في المنطقة.

وعبر ‏‏‏الأمير فيصل بن تركي عن سعادته بهذه الشراكة، وقال «نعتز في نادي ⁧‫النصر‬⁩ بهذه الشراكة مع شركة نيو بالانس»، و‏هذه الشراكة تأتي في إطار العمل الاستثماري الذي يقوم به النادي لدعم وتعزيز موارده المالية من خلال شركاء مميزين، وأضاف ‏الأمير فيصل: نيو بالانس من الشركات المميزة والمشهود لها ولمنتجاتها بالتميز، وأتمنى التوفيق والنجاح لهذه الشراكة.