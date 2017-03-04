 (فيديو) السيسي ردا على تقييمه للربيع العربي: “مين اللي كاتب السؤال ده” .. بعدها حدث الآتي ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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(فيديو) السيسي ردا على تقييمه للربيع العربي: “مين اللي كاتب السؤال ده” .. بعدها حدث الآتي !

المناطق - وكالات

أدخل سؤال أحد طلاب برنامج تأهيل الشباب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحاضرين في نوبة من الضحك.

وطرح أحد الحاضرين سؤالا عن رأي الرئيس في الربيع العربي بعد مرور 6 سنوات من اندلاع الثورات، وعند قراءة السيسي للسؤال قال “مين اللي كاتب السؤال ده”، فلم يجب أحد، وهو ما أثار ضحك الرئيس السيسي والحاضرين.

وأجاب السيسي عن السؤال قائلا إن الشعب المصري أراد التغيير، بغض النظر عن أي دولة أخرى، بس مصر كانت عاوزة التغيير في الوقت ده، بهدف حياة أفضل، بس محدش يضمن نتائج تلك العملية، عشان كده حصل فراغ في السلطة فالقوة اللي كانت جاهزة هيا اللي خدت الفرصة”.

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