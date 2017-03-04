 حيلة غير متوقعة لاستخدام “خرائط جوجل” دون إنترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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حيلة غير متوقعة لاستخدام “خرائط جوجل” دون إنترنت

حيلة غير متوقعة لاستخدام “خرائط جوجل” دون إنترنت
المناطق - وكالات

يعتبر تطبيق “خرائط غوغل” من أهم البرامج بالنسبة للعديد من المستخدمين، ولكنه لا يعمل دون الاتصال بالإنترنت، ما قد يشكل عبئا ماديا على عدد من الأشخاص.

ولكن هناك حيلة بسيطة تتيح استخدام التطبيق دون الاتصال بالإنترنت، وذلك من خلال تحميل بيانات منطقة محددة يتواجد فيها المستخدم، في حال توافر شبكة “واي فاي”، وذلك للاستخدام اللاحق دون إنترنت.

ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة عبر كتابة “ok maps” في المكان المخصص للبحث ضمن تطبيق “خرائط غوغل”، حيث سيقوم التطبيق برسم مستطيل يحدد جزءا من خريطة الموقع الحالي، مع وجود زر خاص بتحميل الخريطة على الهاتف، من أجل استخدامها لاحقا دون إنترنت.

وتتيح هذه الحيلة إمكانية تحميل أي موقع من الخريطة عبر شبكة “واي فاي”، وبعد ذلك يمكن تشغيل خدمة التوجيه في خرائط غوغل أو البحث عن مواقع معينة دون إنترنت.

ويوجد أيضا طريقة أخرى لاستخدام التطبيق دون الاتصال بالشبكة العنكبوتية، وذلك من خلال الاتصال بشبكة “واي فاي” وتحديد الوجهة، ليقوم التطبيق برسم الطريق ويبدأ عملية التوجيه.

وفي هذه الحالة، ستستمر خدمة التوجيه بالعمل حتى لو فقد المستخدم الاتصال بالإنترنت، بشرط أن لا يكون الطريق قد خضع لأي تغييرات فعلية.

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