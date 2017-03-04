 هل يصبح هذا المصري أول حاكم مسلم لولاية أمريكية ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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هل يصبح هذا المصري أول حاكم مسلم لولاية أمريكية ؟

هل يصبح هذا المصري أول حاكم مسلم لولاية أمريكية ؟
المناطق - وكالات

أعلن الطبيب والناشط المصري، عبدالرحمن محمد السيد، ترشحه للمنافسة على منصب حاكم ولاية ميشيغان الأميركية، وفي حال فوزه بالمنصب سيصبح أول حاكم ولاية مسلم في الولايات المتحدة الأميركية.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” Business Insider عن السيد (32 عاماً) قوله لدى إعلانه ترشحه للمنصب: “رشحت نفسي لأنني أؤمن أنني سأصبح الحاكم الأفضل للولاية سواء كنت مسلماً أم لا”.

وأضاف: “اعتقاداتي الدينية مهمة جداً بالنسبة لي كما هو الأمر بالنسبة للكثير من الأميركيين ولسكان ميشيغان على الأخص.. ولكن أعتقد أنه من الأفضل بدلاً من أن نسأل كيف يصلي الشخص؟ يجب أن نسأل أنفسنا من أجل ماذا يصلي الشخص؟”.

وفي حال انتخابه حاكماً لميشيغان سيصبح السيد ثاني أصغر حاكم لولاية أميركية، بعد بيل كلينتون الذي أصبح عام 1978 أصغر شخص يتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة .

وقال الطبيب الشاب إن عمله كان دائماً يركز على البناء وخلق الفرص للأشخاص عن طريق كسر الحواجز، التي تواجههم في الحياة، وذلك من أجل فرص أفضل لأولادنا. وتُعرف ولاية ميشيغان بكونها إحدى الولايات الأميركية التي تشهد معدلات عالية من الإسلاموفوبيا.

وعن الوجه الحقيقي للإسلام ، قال السيد: “أنا أرشح نفسي لإظهار القيم الحقيقية للإسلام – والتي تشمل المساواة في الحقوق الأساسية بين كل الأشخاص، والتي تشمل احترام الجار والأصدقاء والعائلة”.

وولد السيد لعائلة مصرية مهاجرة في مقاطعة غرتيوت بميشيغان عام 1985، وتخرج بتقدير عالٍ في كلية الطب في جامعة ميشيغان عام 2007، وحصل على درجة الماجستير من جامعة “كولومبيا” والدكتوراه من جامعة “أوكسفورد”، في مجال الصحة العامة عام 2009، وشغل منصب مدير إدارة دعم الصحة في ديترويت عام 2015.

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