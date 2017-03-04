نكتة إيرانية جديدة.. الحرس الثوري: زوال إسرائيل في 7 دقائق ونصف (فيديو)

تناول الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، في حلقة الجمعة من برنامج DNA التي حملت عنوان “زوال إسرائيل بـ7 دقائق ونصف”، تصريح المستشار العسكري لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إن “جميع المراكز المهمة في إسرائيل قد جرى تحديدها، وسيتم تدميرها بصواريخ بعيدة المدى في غضون 7 دقائق و30 ثانية، في حال تعرضت إيران لأي اعتداء”.

وادعى أن ايران جاهزة للرد على أي اعتداء عسكري ردا حازما ومدمرا، مضيفا أنه “حينما يقول سماحة قائد الثورة الاسلامية أنه لو استلزم الأمر سنسوي تل أبيب وحيفا مع الارض في غضون 7 دقائق فلا مزاح في الأمر وأن جميع مدننا جاهزة لمثل هذه العمليات وليعلم الكيان الصهيوني وحلفاؤه ذلك”!