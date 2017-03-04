 نكتة إيرانية جديدة.. الحرس الثوري: زوال إسرائيل في 7 دقائق ونصف (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أحرقوها على أنها ميتة.. فكانت الصدمة ! نكتة إيرانية جديدة.. الحرس الثوري: زوال إسرائيل في 7 دقائق ونصف (فيديو) المملكة تقود الاقتصاديات الأكثر نموا حول العالم.. أكبر عملية إصلاح في تاريخ الوطن “المُضاربون” يتجهون للصناديق العقارية ويرفعون تداولاتها 3 أضعاف الطرح العثور على مدينة غارقة تحت الماء منذ 50 ألف عام.. لكن في مثلث برمودا ! هل يصبح هذا المصري أول حاكم مسلم لولاية أمريكية ؟ حيلة غير متوقعة لاستخدام “خرائط جوجل” دون إنترنت (فيديو) السيسي ردا على تقييمه للربيع العربي: “مين اللي كاتب السؤال ده” .. بعدها حدث الآتي ! النصر يوقع رسمياً مع “نيو بالانس” 12 وظيفة على برنامج التعاقد المباشر بالقوات الجوية الملكية دراسة: غياب هذا الأمر “قاتل” ويزيد تعرضك لمرض القلب إسرائيل تخشى تسلل عشرات المقاتلين للبلدات المحاذية لغزة

نكتة إيرانية جديدة.. الحرس الثوري: زوال إسرائيل في 7 دقائق ونصف (فيديو)

المناطق - وكالات

تناول الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، في حلقة الجمعة من برنامج DNA التي حملت عنوان “زوال إسرائيل بـ7 دقائق ونصف”، تصريح المستشار العسكري لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إن “جميع المراكز المهمة في إسرائيل قد جرى تحديدها، وسيتم تدميرها بصواريخ بعيدة المدى في غضون 7 دقائق و30 ثانية، في حال تعرضت إيران لأي اعتداء”.

وادعى أن ايران جاهزة للرد على أي اعتداء عسكري ردا حازما ومدمرا، مضيفا أنه “حينما يقول سماحة قائد الثورة الاسلامية أنه لو استلزم الأمر سنسوي تل أبيب وحيفا مع الارض في غضون 7 دقائق فلا مزاح في الأمر وأن جميع مدننا جاهزة لمثل هذه العمليات وليعلم الكيان الصهيوني وحلفاؤه ذلك”!

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>