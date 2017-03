شاهد.. لاعب يهزم أخاه الأكبر ثم يبكي تأثرا

انتهت مباراة اسكواش بين أخوين مصريين بالدموع بعد أن تمكن أحدهما وللمرة الأولى في حياته من هزيمة أخيه.

وجمعت المباراة بين محمد ومروان الشوربجي ضمن دورة وييندي سيني . وتمكن على إثرها مروان، المصنف سادساً عالمياً، من التغلب على محمد، المصنف أول عالمياً، للمرة الأولى في تاريخ اللقاءات التي جمعتهما.

وبعد أن حسم الأخ الأصغر، مروان، المباراة لمصلحته، بدأ بالبكاء، فهمّ أخوه لاحتضانه، في مشهد مؤثر تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Lovely touch between the two brothers @maelshorbagy & @moelshorbagy at the end of their match 👏 pic.twitter.com/JtIXdMceEz

— PSA World Tour (@PSAWorldTour) February 27, 2017