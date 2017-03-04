 شاهد.. لاعب يهزم أخاه الأكبر ثم يبكي تأثرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بتوجيه من نائب خادم الحرمين.. حدود تبوك تكرم مواطن شاهد.. لاعب يهزم أخاه الأكبر ثم يبكي تأثرا لماذا يتمتع البدناء بخفة دم وروح دعابة ؟ إليك 5 أسباب أحرقوها على أنها ميتة.. فكانت الصدمة ! نكتة إيرانية جديدة.. الحرس الثوري: زوال إسرائيل في 7 دقائق ونصف (فيديو) المملكة تقود الاقتصاديات الأكثر نموا حول العالم.. أكبر عملية إصلاح في تاريخ الوطن “المُضاربون” يتجهون للصناديق العقارية ويرفعون تداولاتها 3 أضعاف الطرح العثور على مدينة غارقة تحت الماء منذ 50 ألف عام.. لكن في مثلث برمودا ! هل يصبح هذا المصري أول حاكم مسلم لولاية أمريكية ؟ حيلة غير متوقعة لاستخدام “خرائط جوجل” دون إنترنت (فيديو) السيسي ردا على تقييمه للربيع العربي: “مين اللي كاتب السؤال ده” .. بعدها حدث الآتي ! النصر يوقع رسمياً مع “نيو بالانس”

شاهد.. لاعب يهزم أخاه الأكبر ثم يبكي تأثرا

شاهد.. لاعب يهزم أخاه الأكبر ثم يبكي تأثرا
المناطق - وكالات

انتهت مباراة اسكواش بين أخوين مصريين بالدموع بعد أن تمكن أحدهما وللمرة الأولى في حياته من هزيمة أخيه.

وجمعت المباراة بين محمد ومروان الشوربجي ضمن دورة وييندي سيني . وتمكن على إثرها مروان، المصنف سادساً عالمياً، من التغلب على محمد، المصنف أول عالمياً، للمرة الأولى في تاريخ اللقاءات التي جمعتهما.

وبعد أن حسم الأخ الأصغر، مروان، المباراة لمصلحته، بدأ بالبكاء، فهمّ أخوه لاحتضانه، في مشهد مؤثر تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>