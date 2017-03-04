 بتوجيه من نائب خادم الحرمين.. حدود تبوك تكرم مواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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بتوجيه من نائب خادم الحرمين.. حدود تبوك تكرم مواطن

بتوجيه من نائب خادم الحرمين.. حدود تبوك تكرم مواطن
المناطق - تبوك :

اكد المتحدث الرسمي المكلف لحرس الحدود بمنطقه تبوك الرائد البحري / فهد بن صالح العنزي بأنه بتوجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين كلّف معالي مدير عام حرس الحدود سعادة مدير الإدارة العامة للأمن والإستخبارات. اللواء/ محمد بن عبدالله الشهري وسعادة قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء محمد الصقير بتقديم الشكر وتكريم المواطن الذي ساهم في إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة بلغ مجموعها (٢٦٠‚٧٠٥‚١) مليون وسبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وستون قرص أمفيتامين تم ضبطها في حدود مسؤوليات منطقه تبوك كما نقلوا للمواطن تحيات سمو نائب خادم الحرمين الشريفين و تحيات معالي مدير عام حرس الحدود لقاء تعاونه مع رجال حرس الحدود واستشعاره للمسؤولية المناطة بكل مواطن في مساعدة رجال الأمن للتصدي لكل ما يهدد أمن الوطن ويعكر صفوه كما نقلوا شكر وتقدير سموه لرجال حرس الحدود على سرعة الاستجابة من خلال توجيه الدوريات البحرية والساحلية و تكثيف عمليات البحث في الموقع والمواقع المحيطة مما نتج عنه العثور على المقبوضات.. كما أكدوا ان المواطن هو رجل الأمن الأول وأن التعاون قائم من أجل حماية بلادنا من شر هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

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