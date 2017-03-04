 خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس إندونيسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس إندونيسيا

خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس إندونيسيا
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية فيما يلي نصها :
صاحب الفخامة الرئيس جوكو ويدودو حفظه الله
رئيس الجمهورية الإندونيسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :ـ
يسعدنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نبعث لفخامتكم وللشعب الإندونيسي بالغ الشكر والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
فخامة الرئيس .. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة اللقاء بفخامتكم وبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك انطلاقاً من حرصنا على تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحنا المشتركة ، ويحقق تطلعات شعبينا الشقيقين ، ويخدم الأمن والسلم الدوليين.
ونسأل الله عز وجل أن يديم على فخامتكم الصحة والسعادة ، وعلى الشعب الإندونيسي الشقيق الأمن والتقدم والازدهار .. وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا.،،،
أخوكم
خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

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