 الحملة السعودية تتعامل مع 9935 حالة مرضية من اللاجئين بمخيم الزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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الحملة السعودية تتعامل مع 9935 حالة مرضية من اللاجئين بمخيم الزعتري

الحملة السعودية تتعامل مع 9935 حالة مرضية من اللاجئين بمخيم الزعتري
المناطق - واس

تعاملت العيادات التخصصية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري خلال شهر فبراير الماضي، مع 9935 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين، حيث تم تقديم العلاج لهم من خلال 13 عيادة طبية متخصصة بالإضافة للأقسام المساندة لها.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدرالسمحان اليوم، أن العيادات التخصصية السعودية تعتبر واحدة من أهم المحاور الإغاثية التي تتبناها الحملة الوطنية السعودية لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، مضيفًا أنها أخذت على عاتقها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمراجعيها، حيث

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