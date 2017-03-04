الحملة السعودية تتعامل مع 9935 حالة مرضية من اللاجئين بمخيم الزعتري

تعاملت العيادات التخصصية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري خلال شهر فبراير الماضي، مع 9935 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين، حيث تم تقديم العلاج لهم من خلال 13 عيادة طبية متخصصة بالإضافة للأقسام المساندة لها.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدرالسمحان اليوم، أن العيادات التخصصية السعودية تعتبر واحدة من أهم المحاور الإغاثية التي تتبناها الحملة الوطنية السعودية لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، مضيفًا أنها أخذت على عاتقها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمراجعيها، حيث

عملت على توفير كادر طبي متميز يحظى بسمعه طيبة وخبره واسعة في المجال الطبي، مع توفير كل ما يلزم من أدوية ومستلزمات طبية بشكل يومي، وذلك لتحقيق الهدف المنشود بالشكل المطلوب.

