 أمطار و أتربة على الرياض والشرقية وضباب على الجوف والشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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أمطار و أتربة على الرياض والشرقية وضباب على الجوف والشمالية

أمطار و أتربة على الرياض والشرقية وضباب على الجوف والشمالية
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية, فيما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لشرق المملكة وعلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية خاصة الأجزاء الغربية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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