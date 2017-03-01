مختصون: انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% عقب دخول شركات أجنبية للسوق

توقع مختصون ورجال أعمال أن يسهم دخول شركات أجنبية جديدة، في خفض أسعار عدد من السلع الغذائية بالسوق السعودية بنسبة 15%، وأن يسهم كذلك في زيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية خلال الشهور المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات، وفقاً لـ”المدينة”، على خلفية دخول شركات أجنبية للسوق السعودية من ست دول هي (تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، فرنسا، ألمانيا، عُمان)، وما ستقدمه هذه الشركات من حملات ترويجية وتنويع في المنتجات، مثل المياه المعبأة والتونة والحليب المجفف.

وأرجع عضو لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة سالم بالخشر إقبال الشركات الأجنبية على السوق السعودي إلى القوة الشرائية، وإلى الركود الاقتصادي في عدد من البلدان، مبيناً أن دخول هذه الشركات لن يؤثر على الشركات المحلية، وسيزيد من المنافسة على تقديم أفضل الخدمات.

يذكر أن 6 آلاف شركة أجنبية متخصصة في مجال السلع الغذائية والاستهلاكية تعمل في السوق السعودية، وأن المملكة تستورد ما نسبته 20% من السلع الغذائية للاستهلاك المحلي.