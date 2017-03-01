 خادم الحرمين وسلطان بروناي دار السلام يعقدان جلسة مباحثات رسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وسلطان بروناي دار السلام يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين وسلطان بروناي دار السلام يعقدان جلسة مباحثات رسمية
أرشيفية
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وجلالة السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في قصر الاستانه نور الإيمان اليوم جلسة مباحثات رسمية .
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات.
حضر جلسة المباحثات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي هشام بن عبدالوهاب زرعه.
كما حضره من الجانب البروناي صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله ابن السلطان حسن البلقيه ولي العهد كبير الوزراء ومعالي وزير المالية الثاني الحاج عبدالرحمن بن الحاج إبراهيم ومعالي وزير الشؤون الخارجية الثاني ليم جوك ومعالي وزير الطاقة والصناعة الحاج محمد ياسين وسفير بروناي لدى المملكة داتو يوسف إسماعيل .

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