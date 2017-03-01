 الدكتور الخميس مشرفاً عاماً لـ”بارع” بهيئة السياحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين يغادر سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية بيان مشترك في ختام زيارة خادم الحرمين إلى سلطنة بروناي دار السلام دراسة بريطانية: القراءة تساعد في تخفيف حدة الآلام المزمنة الدكتور الخميس مشرفاً عاماً لـ”بارع” بهيئة السياحة سلطان بروناي يقيم مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين التحقيق مع مدير مستشفى في ينبع أعفى رئيس قسم برسالة “واتسآب” العلاقات السعودية البروناوية .. علاقات متميزة ووثيقة في مختلف المجالات الأسبرين يقلل خطر سرطان البروستاتا القاتل خادم الحرمين وسلطان بروناي دار السلام يعقدان جلسة مباحثات رسمية مختصون: انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% عقب دخول شركات أجنبية للسوق الإمارات تطلق “كاتم”.. الهاتف “الأكثر أمانا” في العالم أمانة نجران تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني 2017

الدكتور الخميس مشرفاً عاماً لـ”بارع” بهيئة السياحة

الدكتور الخميس مشرفاً عاماً لـ”بارع” بهيئة السياحة
المناطق - بريدة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قراراً بتعيين الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس، على وظيفة المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية “بارع” التابع للهيئة.

من جانبه رفع الخميس شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سائلاً الله العون والتوفيق في مهام عمله وأن يكون أهلاً للثقة.

يشار أن الخميس حاصل على شهادة الدكتوراه وشغل أمين عامالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، كما عمل مديراً للتعليم والتدريب السياحي والمعايير المهنية في مركز تنمية الموارد البشرية السياحية ، وشغل عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم ومديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب المشترك، وأمين عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بالرياض، وعميد الكلية التقنية بالجوف، وقدم عدداً من البحوث والمشاركات العلمية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>