الدكتور الخميس مشرفاً عاماً لـ”بارع” بهيئة السياحة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قراراً بتعيين الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس، على وظيفة المشرف العام على البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية “بارع” التابع للهيئة.

من جانبه رفع الخميس شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سائلاً الله العون والتوفيق في مهام عمله وأن يكون أهلاً للثقة.

يشار أن الخميس حاصل على شهادة الدكتوراه وشغل أمين عامالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، كما عمل مديراً للتعليم والتدريب السياحي والمعايير المهنية في مركز تنمية الموارد البشرية السياحية ، وشغل عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم ومديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب المشترك، وأمين عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بالرياض، وعميد الكلية التقنية بالجوف، وقدم عدداً من البحوث والمشاركات العلمية .