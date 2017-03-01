 خادم الحرمين يغادر سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين يغادر سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية بيان مشترك في ختام زيارة خادم الحرمين إلى سلطنة بروناي دار السلام دراسة بريطانية: القراءة تساعد في تخفيف حدة الآلام المزمنة الدكتور الخميس مشرفاً عاماً لـ”بارع” بهيئة السياحة سلطان بروناي يقيم مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين التحقيق مع مدير مستشفى في ينبع أعفى رئيس قسم برسالة “واتسآب” العلاقات السعودية البروناوية .. علاقات متميزة ووثيقة في مختلف المجالات الأسبرين يقلل خطر سرطان البروستاتا القاتل خادم الحرمين وسلطان بروناي دار السلام يعقدان جلسة مباحثات رسمية مختصون: انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% عقب دخول شركات أجنبية للسوق الإمارات تطلق “كاتم”.. الهاتف “الأكثر أمانا” في العالم أمانة نجران تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني 2017

خادم الحرمين يغادر سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية

خادم الحرمين يغادر سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية
المناطق - واس

بحفظ الله ورعايته غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية لها.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بمطار بروناي الدولي، جلالة السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام.
كما كان في وداع الملك المفدى، صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله ابن السلطان حسن البلقيه ولي العهد كبير الوزراء، ومعالي وزير المالية الثاني الحاج عبدالرحمن بن الحاج إبراهيم، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الثاني ليم جوك سينج، ومعالي وزير الطاقة والصناعة الحاج محمد ياسين، وعدد من المسؤولين في سلطنة بروناي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام هشام بن عبدالوهاب زرعه، وأعضاء السفارة السعودية في بروناي.
وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كل من، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته – رعاه الله – كل من معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>