أمانة الشرقية: الانتهاء من مشروع ترقيم ورفع إحداثيات شبكة الإنارة في حاضرة الدمام بنسبة 85 %

كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للكهرباء والإنارة أنه تم الانتهاء بنسبة 85 في المئة من مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الانارة في مدينة الدمام، فيما تم الانتهاء مؤخراً من تركيب أكثر من 3000 عمود إنارة في حاضرة الدمام.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن مشروع ترقيم ورفع احداثيات شبكة الانارة يهدف الى تسهيل الوصول الى عناصر شبكة الانارة، من خلال أنظمة تطبيق متطورة ومحركات بحث وفلاتر تساعد العاملين في عمليات الانتقاء والبحث والاختبار.

وأشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية استشعرت حجم وكبر التوسعات الكبيرة التي تشهدها مدن الخدمات وزيادة حجم شبكة الانارة بها، ولسرعة استقبال ومعالجة كافة الطلبات المستفيدين من الخدمات بالشكل الامثل عند التقدم ببلاغ الصيانة لأحدى عناصر شبكة الانارة، أهمية بناء منظومة متكاملة وقاعدة بيانات شاملة لعناصر شبكة الانارة.

وكشف أنه تم الانتهاء من مشروع تنفيذ احداثيات عناصر شبكة الانارة في مدينة الدمام بنسبة 85 في المئة من الإجمالي لعناصر الشبكة.

ولفت الى ان المشروع يقوم على توثيق كافة عناصر الشبكة وترقيمها باستخدام الورق العاكس ورفع الاحداثيات الجغرافية وعرضها على نظام الخرائط العالمية، بهدف سرعة الوصول اليها ويحتوي على نظام متكامل مبني على عدة برمجيات ولديه العديد من الوظائف والامكانيات ومنه نظام للبلاغات حيث يتم تلقي بلاغات المواطنين بأنواعها ومتابعتها الكترونيا لحين اغلاقها.

وقال أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع تطلعات أمانة الشرقية لبناء قاعدة بيانات متكاملة لعناصر شبكة الانارة ومالها منفائدة تنظيمية و إدارية كبيرة حيث بإمكان هذه المنظومة القيام بالكثير من الادوار المفيدة والمستقبلية للأمانة كعمليات البحث داخل هذه المنظومة عن الاعمدة والمحطات ومعرفة أماكنها وإحداثياتها على نظام الخرائط العالمية وبالتالي سرعة الوصول الى تلك العناصر.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتركيب أكثر من 3000 عمود إنارة في حاضرة الدمام، حيث تم تركيب 2074 عمود إنارة في ضاحية الملك فهد، والنورس، والخضرية، وحي عبدالله فؤاد وحي النور، إضافة الى تركيب عدد من أعمدة الانارة في عدد من أحياء الخبر والظهران.

وذكر أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للكهرباء والإنارة رفعت نسب الإنارة في بعض المدن في المنطقة الشرقية كالدمام، والخبر، والظهران، مشيراً إلى أن مدينة الظهران رفعت فيها الإنارة بنسبة 99 في المئة، تلتها مدينة الدمام 92 في المئة والخبر 77 في المئة.