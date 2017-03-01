ترقية الرويس للمرتبة التاسعة

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وبناءا على الصلاحيات الممنوحة له، قراراً بترقية رئيس بلدية السعيرة المهندس/ ماجد بن سلطان الرويس إلى المرتبة التاسعة.

من جهته أعرب المهندس الرويس عن شكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزه مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها ومجدها تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله