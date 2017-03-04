 هكذا كان تعليق “العمل” حول فرض غرامات على البائعين بمواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: الأسبرين يمنع انتشار ورم “السرطان” في الجسم شاهد.. اقتحام مواقع الانقلابيين بـ”التكبيرات”.. وإسقاط طائرة بدون طيار شرق صنعاء بعد الصراصير والدود.. مواطن يُفاجأ بـ “ثعبان” داخل دجاجة في أحد مطاعم بارق وزير إماراتي: إيران بلا مصادقية.. إذا لم تستحِ فقل ما تشاء هكذا كان تعليق “العمل” حول فرض غرامات على البائعين بمواقع التواصل وظائف صراف وخدمة عملاء في بنك البلاد بمختلف المناطق الأزواج والأبناء في خطر.. دراسة خليجية تحذر من الاعتماد المفرط على العمالة المنزلية ترقية الرويس للمرتبة التاسعة غرفة الأحساء تنظّم محاضرة عامة بعنوان “قواعد انقضاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي” الأربعاء المقبل أمانة الشرقية: الانتهاء من مشروع ترقيم ورفع إحداثيات شبكة الإنارة في حاضرة الدمام بنسبة 85 % أحرقوه وصوَّروه للتسلية.. مطالب لإنزال أقصى العقوبات بيمنيين كادوا يقتلون مريضاً عقلياً خادم الحرمين يغادر سلطنة بروناي دار السلام بعد زيارة رسمية

هكذا كان تعليق “العمل” حول فرض غرامات على البائعين بمواقع التواصل

هكذا كان تعليق “العمل” حول فرض غرامات على البائعين بمواقع التواصل
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمرأة، وذلك تعليقاً على هاشتاق بشأن معوقات عمل المرأة في القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج نقل المرأة العاملة كمرحلة تجريبية بالرياض وجدة. وأشار إلى أنه تم البدء في تفعيل مراكز ضيافات الأطفال، والرفع بنظام يمنع عمل المرأة إلي وقت متأخر.

من جهة أخرى، نفى أبا الخيل منع أو فرض غرامات على البائعين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “‏لم نذكر أي منع أو غرامات على البائعين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحي كان عن مساعدتهم عبر منصة واحدة في بيع منتجاتهم وتسويقها”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>