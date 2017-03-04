هكذا كان تعليق “العمل” حول فرض غرامات على البائعين بمواقع التواصل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمرأة، وذلك تعليقاً على هاشتاق بشأن معوقات عمل المرأة في القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج نقل المرأة العاملة كمرحلة تجريبية بالرياض وجدة. وأشار إلى أنه تم البدء في تفعيل مراكز ضيافات الأطفال، والرفع بنظام يمنع عمل المرأة إلي وقت متأخر.

من جهة أخرى، نفى أبا الخيل منع أو فرض غرامات على البائعين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “‏لم نذكر أي منع أو غرامات على البائعين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحي كان عن مساعدتهم عبر منصة واحدة في بيع منتجاتهم وتسويقها”.