وزير إماراتي: إيران بلا مصادقية.. إذا لم تستحِ فقل ما تشاء

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن طبيعة السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة، أساس التوتر في الخليج العربي، مؤكداً أن الموقف الإيراني المهزوز حول احتلال الجزر الإماراتية الثلاث جزء من سياسة الهروب للأمام.

وكتب في تغريدات على تويتر متناولاً فيه الموقف الإيراني تجاه الجزر الإماراتية المحتلة، أنادعاءات أعضاء بالشورى الإيراني حول جزر إماراتية مضحك، وجزء من سياسة الهروب للأمام وغياب المصداقية وتبادل الأدوار، إذا لم تستحِ فقل ما تشاء.

وأضاف: الموقف الإيراني المهزوز حول احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى تضعفه الادعاءات الجديدة، لأنه منطق اختراع التاريخ وتصديق الكذبة.

وقال: يبقى أساس التوتر في الخليج العربي طبيعة السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة، وما نراه من تصريحات تحريضية أعراض لهذا التدخل وهذه العقلية.

وأضاف: لا يستوي منطق أن تدعو إيران للحوار وتحرض وتتدخل في الآن ذاته، حين تفقد الدول مصداقيتها يصبح من الصعب أن تؤخذ توجهاتها وتصريحات مسؤوليها بجدية.