بعد الصراصير والدود.. مواطن يُفاجأ بـ “ثعبان” داخل دجاجة في أحد مطاعم بارق

عثر مواطن ظهر أمس في أحد مطابخ المندي بمحافظة بارق، الذي تديره عمالة من جنسية آسوية، على ثعبان في إحدى وجبات المندي.

وذكر المواطن أنه تفاجأ بوجود ثعبان سام بين اللحم ولم يكن يتوقع أن يصل حال المطاعم إلى هذا السوء والإهمال وعدم النظافة والاستهتار بأرواح البشر إلى هذا الحد، بحسب ما نقلته “عكاظ”.

وحمل الجهات الرقابية في المحافظة مسؤولية ما يحدث لعدم وجود المتابعة المستمرة لمثل هذه المطابخ والمطاعم، وأنه قام بتسحيل بلاغ لدى بلدية محافظة بارق، فيما طالب مواطنون بالتحقيق مع عمال المطعم وإغلاقه في حال ثبت تورطهم في القضية.