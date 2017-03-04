 مدير جامعة القصيم يفتتح يوم البحث العلمي الخامس بكلية الصيدلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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مدير جامعة القصيم يفتتح يوم البحث العلمي الخامس بكلية الصيدلة

مدير جامعة القصيم يفتتح يوم البحث العلمي الخامس بكلية الصيدلة
المناطق / بريدة

افتتح معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم يوم البحث الصيدلي الخامس الذي نظمته كلية الصيدلة بالجامعة,وقد شارك في هذا المعرض 8 جامعات بأكثر من 156 ملصق بحثي من عمل طلاب وطالبات كليات الصيدلة بالمملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى رفع المستوى البحثي والمعلومات ورفع المستوى التعليمي وقد طرح خلاله عدد من المحاضرات العلمية التي تختص بتطورات وأفاق علم الصيدلة والتطبيقات والاتجاهات الحديثة له من خلال نخبة رائدة من المتحدثين من القطاع التعليمي والقطاع الصحي وقد شارك عدد من وكلاء الجامعات وعمداء كليات الصيدلة في بعض الجامعات وهم : وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ، وعميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وعميد كلية الصيدلة بجامعة الملك فيصل وعميد كلية الصيدلة بجامعة أم القرى وعميد كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد ، وعميد معهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود .
من جانبه أبدى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم سعادته على هذه الجهود المبذولة في هذا المعرض وما وصلت إليه كلية الصيدلة بجامعة القصيم من خلال حصولها على شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج دكتور صيدلي من مجلس الاعتماد للتعليم الصيدلي في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التخصص الهام والذي يخدم هذا الوطن الذي يعيش في أمن وأمان ونصح أبناءه الطلاب خلال كلمته في حفل الإفتتاح بعدم تسليم عقولهم لغيرهم ويكون لبنة حسنة في بناء المجتمع والوطن مؤكداً أن أن الطلاب مستهدفون من أصحاب الفكر الضال وطالبهم بالمحافظة على أنفسهم ووطنهم وأهلهم.
من جانبه أكد عميد كلية الصيدلة بجامعة القصيم الدكتور منصور الشريدة أن تطوير مهنة الصيدلة المستمر يحتاج إلى تحديث مستمر عبر مثل تلك اللقاءات وأن انبثاق فكرة هذا المعرض جاءت لتعزيز التبادل المعرفي وإبراز أنشطة الطلاب العلمية وحركتهم البحثية.

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