زار مدير عام فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة جازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي ، عدداً من الوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الأمامية ، والتقى بالجنود المرابطين على الحد الجنوبي.
وتحدث الحازمي مع جنودنا البواسل عن فضل الرباط في سبيل الله وأجر المرابط والشهيد , كما تحدث عن فضل دفاعهم عن هذا الوطن الغالي ومقدساته ضد أعداء الاسلام .
واختتمت الزيارة بتوزيع ٣٠٠ حقيبة هدية لحماة الدين والوطن ، تحوي على مصحف جيب ومطويات إرشادية وتوجيهية التي يحتاجها المرابط في سبيل الله.
الشؤون الإسلامية بجازان تهدي المرابطين 300 حقيبة توعوية
زار مدير عام فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة جازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي ، عدداً من الوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الأمامية ، والتقى بالجنود المرابطين على الحد الجنوبي.
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