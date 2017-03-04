 الشؤون الإسلامية بجازان تهدي المرابطين 300 حقيبة توعوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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الشؤون الإسلامية بجازان تهدي المرابطين 300 حقيبة توعوية

الشؤون الإسلامية بجازان تهدي المرابطين 300 حقيبة توعوية
المناطق _واس

زار مدير عام فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة جازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي ، عدداً من الوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط الأمامية ، والتقى بالجنود المرابطين على الحد الجنوبي.
وتحدث الحازمي مع جنودنا البواسل عن فضل الرباط في سبيل الله وأجر المرابط والشهيد , كما تحدث عن فضل دفاعهم عن هذا الوطن الغالي ومقدساته ضد أعداء الاسلام .
واختتمت الزيارة بتوزيع ٣٠٠ حقيبة هدية لحماة الدين والوطن ، تحوي على مصحف جيب ومطويات إرشادية وتوجيهية التي يحتاجها المرابط في سبيل الله.

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