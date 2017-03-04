قبلة الملك سلمان “النادرة” غيِّرت مجرى حياة هذا العجوز الماليزي.. فما أصل القصة؟

أصبح العجوز الماليزي الذي حظي بتقبيل جبهة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من مشاهير ماليزيا، بعدما انتشرت الصورة بشكل كبير في الأوساط الماليزية، وساهمت في تغيير مجرى حياته.

ووفقا لموقع “the star”، أخذ العديد من الناس يتساءلون عن هوية العجوز الذي حصل على تلك القبلة الملكية النادرة، عقب الرواج الكبير الذي شهدته الصورة.

وذكر الموقع أن هذا الرجل العجوز هو الداعية الإسلامي “حسين يي” وكان ضمن مجموعة الناشطين الإسلاميين ورجال الدين الماليزيين اللذين حرصوا على لقاء الملك سلمان خلال زيارته الأخيرة لماليزيا والتي استغرقت أربعة أيام.

من جانبه، قال الداعية “حسين”، إنه تمكن، بعد تلقيه دعوة خاصة من الملك منذ عامين، من الذهاب للحج على نفقة الملك إلا أن هذه هيّ المرة الأولى التي تمكن فيها من الالتقاء بالملك شخصيًا، مضيفا: “بعدما انتهى الاجتماع اصطف جميع الحضور بمن فيهم رجال الدين ليسلموا على الملك.. أما أنا فقد حرصت على تقبيل رأسه لأظهر له مدى احترامي وحبي له”.

ويعد الشيخ حسين هو مؤسس منظمة “الخادم” المعروفة بنشاطها الدعوي والاجتماعي، كما أنه تمكن عقب اعتناقه الدين الإسلامي وهو في الثامنة عشر من عمره من الذهاب إلى المدينة المنورة؛ ودرس 6 سنوات بالمملكة.