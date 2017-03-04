الفيصل يدشن انطلاق الحملة التوعوية لسوء استخدام الأدوية الوصفية

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً الأحد في مقر الامارة بجدة، انطلاق الحملة التوعوية لسوء استخدام الأدوية الوصفية وخصوصا الأدوية النفسية والعصبية، والتي تنظمها وكالة الإمارة للشؤون الأمنية ، وتأتي هذه الحملة بعد أن لاحظت الإمارة من خلال تقارير أمنية توجه بعض الشباب

لاستخدام هذا النوع من الأدوية لغير أغراض التداوي.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المشرف على الحملة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، أن الحملة التوعوية تهدف لتثقيف شرائح المجتمع وخصوصا فئة الشباب بمخاطر سوء استخدام الدواء دون وصفة ولغير أغراض التداوي خصوصا المهدئات النفسية ، مع رفع الوعي لدى جهات صرف الأدوية مثل الصيدليات والمستشفيات بضرورة التأكد من أحقية المريض للأدوية المهدئة والمسكنات العصبية والنفسية.

وأشار الأمير سعود بن جلوي أن الحملة ستستمر سبعة أسابيع ، وستركز على فئة الشباب وجهات صرف الأدوية ، وسيتم تنفيذ الحملة وفق ثلاث استراتيجيات ، المرحله الاولى وتستمر مدة أسبوعين ، يتم فيها تقديم رسائل واضحة ذات معنى غير مباشر للمجتمع ، بهدف تبيين أضرار إساءة استخدام الأدوية .

وأبان وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أن المرحلة الثاني ستركز على التوعية من خلال تثقيف المجتمع بأضرار إساءة استخدام الأدوية ، ورفع الوعي بأخطارها والحد من انتشارها وسيكون العمل فيها لمدة ثلاثة أسابيع ، مضيفا ” ستتضافر الجهود في المرحلة الثالثة ولمدة أسبوعين على المشاركة والتفاعل والتي تهدف إلى تقديم الحلول والأفكار والبرامج التي تعزز الهدف الرئيسي و الذي من خلاله يتم الوصول بإذن الله إلى مجتمع صحي واع و آمن”.

وذكر الأمير سعود بن جلوي أن الحملة سيتم تنفيذها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بواسطة فيديوهات توعوية على التلفزيون واليوتيوب و شاشات الملاعب إلى جانب الأنشطة التفاعلية والمطبوعات والنشرات ، كذلك الاستعانة بالمشاهير في كافة القطاعات لتعزيز وتوعية الفئات المستهدف ، مضيفا سيتم إقامة معارض متنقلة غير تقليدية ، وبث فيديوهات توعوية على التلفزيون واليوتيوب و شاشات الملاعب، كما سيصاحب الحملة التوعوية ، تنفيذ جولان ميدانية على الصيدليات التي تقدم تلك الأدوية بدون وصفات.