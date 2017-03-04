أمير القصيم يؤسس ويدشن لمشاريع تنموية بـ200 مليون ريال في الأسياح

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم غدٍ “الأحد” 6 جمادى الأخرة 1438هـ زيارة تفقدية لمحافظة الأسياح يلتقي خلالها المواطنين ويستمع لمطالبهم ويتلمس احتياجاتهم عن قرب ، ويفتتح خلالها عديداً من المشاريع التنموية ، ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية جديدة ، وذلك في المجالات الصحية والأمنية والتعليمية والبلدية والخيرية التي بلغت تكلفتها أكثر من 200 مليون ريال ، اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خدمة للمحافظة وسكانها ، كما يتفقد سموه سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ، وذلك ضمن إطار جولات سموه ـ يحفظه الله ـ، المستمرة لمحافظات ومراكز المنطقة ، والتي يحرص بالوقوف شخصياً عليها ومتابعتها في ظل ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، حيث تأتي رعاية سموه لتأسيس وتدشين هذه المشاريع في إطار الخطط الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة ومراكزها ، بما يلبي تطلعات الأهالي. وعبر محافظ الأسياح محمد العريفي ، عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة ، التي ستحقق ـ بإذن الله ـ للمحافظة الكثير من تطلعاتها ، لافتاً إلى أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم تؤكد قرب قادة ومسؤولي هذه البلاد من أفراد شعبهم الوفي ، وإنها فرصة مواتية نجدها للتعبير عن ما نكنه في نفوسنا من مشاعر الحب والولاء لقادة هذه البلاد ولسموه الكريم ونحن نلحظ سعي سموه الدؤوب واهتمامه المتواصل ورعايته المستمرة نحو تكامل الخدمات بجميع محافظات المنطقة ومراكزها ، موضحاً أن سمو أمير المنطقة سيبدأ جولته بزيارة لمقر المحافظة ويلتقي الموظفين ورؤساء المراكز وأبناء شهداء الواجب ، ويدشن مكتب إدارة الجوازات ، ومن ثم يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكلية التقنية ، وتدشين برنامج “يقظ” ، بالإضافة إلى تدشين مبنى جمعية البر الخيرية بعين بن فهيد ، وتدشين المشاريع الصحية والمتمثلة بوضع حجر الأساس لتوسعة الطوارئ داخل مستشفى الاسياح العام ، ووضع حجر الأساس لتطوير التعقيم المركزي ، وتدشين العناية المركزة ، وتدشين مستوصفات الجعلة ، وضيدة ، وأبا الورود ، وافتتاح مبنى العيادات ، كما يفتتح سموه مبنى البلدية ، ويدشن علم السارية ، ويدشن عدداً من المشاريع البلدية ، ويفتتح المبنى البلدي بمحافظة الأسياح ، كما يقوم سموه بزيارة لقرية التنومة التراثية ، ويتوجه بعدها إلى مركز خصيبة ليزيح الستار عن اللوحة التذكارية لقاعة القصر الذهبي أحد المشاريع الاستثمارية للجمعية الخيرية ، بالإضافة إلى مشروع الوقف الخيري ، مشيراً إلى أن سمو أمير منطقة القصيم سيشهد حفل الأهالي ويلتقي خلاله بالمشايخ والأعيان ، ويستقبل عموم المواطنين.