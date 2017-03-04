بارح الكفوف لأبناء عبد الله باسنبل يحقق كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية

حقق الجواد بارح الكفوف لأبناء عبد الله بن سعيد باسنبل فوزاً مستحقاً في الشوط الرئيسي للحفل العشرون والمخصص للخيل العربية مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1200م على كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت تدريبات المدرب شوعي مفضل وبقيادة الخيال نايف العنزي قام بعدها ونيابة عن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وكيل امين مدينة جدة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الحارثي بتسليم الكأس للدكتور عبد الله سعيد باسنبل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وأعضاء اللجنة التنفيذية معالي الفريق طلال بن محسن عنقاوي والشريف وجدي عبد الله الأدريسي وبحضور أعضاء النادي وملاك الخيل ومحبي وعشاق رياضة الفروسية وكانت نتيجة باقي اشواط الحفل على النحو التالي

الشوط الأول لخيل الإنتاج مفتوح عمر 4 سنوات فقط مواليد 2013م المسافة 2000م على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية

وقد حقق المركز الأول الفرس زينة الكواكب لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وقام وكيل امين مدينة جدة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيزالحارثي بتسليم الدرع للشريف هزاع بن شاكر وأبنائه .

الشوط الثاني لخيل الإنتاج لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر المسافة 2000 على جائزة النادي التقديرية

وقد حقق المركز الأول الجواد بي عنك للمالك تركي بن عبد العزيز معلاء السهلي وقام وكيل امين مدينة جدة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الحارثي بتسليم تقديرية النادي للمدرب مشعل السهلي .

الشوط الثالث لخيل الإنتاج ربحت من 0-3 سباقات عمر 4 سنوات وأكثر المسافة 1600م على درع اللجنة التنفيذية

وقد حقق المركز الأول الجواد ناهش للمالك محمد بن عبد الدائم المغذوي وقام وكيل امين مدينة جدة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الحارثي بتسليم الدرع لعبد الرحمن سليمان الثنيان .

الشوط الرابع لخيل الإنتاج مفتوح عمر 4 سنوات وأكثر المسافة 1600م على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية

وقد حقق المركز الأول الفرس حتف لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وقام وكيل امين مدينة جدة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيزالحارثي بتسليم الدرع للشريف هزاع بن شاكر وأبنائه .

الشوط الخامس للخيل المستوردة ربحت من 0-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م على درع وزارة الشؤون البلدية والقروية

وقد حقق المركز الأول الجواد برايم اوبورتيونست للمالك أبناء سمير بن علي عزوز وقام وكيل امين مدينة جدة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الحارثي بتسليم الدرع للمالك سمير عزوز وأبنائه .

وقد حضر الحفل أعضاء النادي وجمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية