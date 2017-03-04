حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة ام الحمام بالقطيف

أحرق مجهولين جهاز الصرف الآلي لاحد البنوك الواقعه ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف وفتحت شرطة القطيف التحقيق
وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الواحده والنصف من صباح اليوم السبت ٥-٦-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني لاخماد حريق بجهاز الصرف الآلي لاحد البنوك الواقعه ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف اسفر عنه تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي اليه .
وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ باسلوب مماثل للحوادث السابقه .
وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف ورائها
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