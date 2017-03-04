حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة ام الحمام بالقطيف

أحرق مجهولين جهاز الصرف الآلي لاحد البنوك الواقعه ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف وفتحت شرطة القطيف التحقيق

‎وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الواحده والنصف من صباح اليوم السبت ٥-٦-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني لاخماد حريق بجهاز الصرف الآلي لاحد البنوك الواقعه ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف اسفر عنه تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي اليه .

‎وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ باسلوب مماثل للحوادث السابقه .

‎وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف ورائها