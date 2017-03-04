 حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة ام الحمام بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الكشف عن تنظيم يضم أكثر من 54 إرهابيا في البحرين توجت ٨ فائزين في ستة فروع: وزارة الثقافة والإعلام تعلن أسماء الفائزين بجائزتها للكتاب كشفوا عن تخصيص متجر الكتروني لكتب المعرض.. ونظام “الباركود” قياديو معرض الكتاب 2017 : نقلة نوعية وفعاليات جديدة.. وجناحا الطفل والشباب حاضران بقوة ترامب يتهم أوباما بالتنصت على مكالماته خلال الحملة الانتخابية إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش في “آل زيدان” بجازان رئيس الحكومة اليمنية: المليشيات الانقلابية سخرت إيرادات الدولة في حروبها العبثية جميلة الشهري : التعلم عملية ثقافية و اجتماعية لبناء القيم وتوسيع ساحة الحوار مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية يلتقي مقاولي المشاريع في المحافظات فيس بوك تضيف ميزة التخطيط للسفر “دليل المدن” بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة ام الحمام بالقطيف بارح الكفوف لأبناء عبد الله باسنبل يحقق كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية

حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة ام الحمام بالقطيف

حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة ام الحمام بالقطيف
المناطق _عبدالله السعيدي

أحرق مجهولين جهاز الصرف الآلي لاحد البنوك الواقعه ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف وفتحت شرطة القطيف التحقيق

‎وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الواحده والنصف من صباح اليوم السبت ٥-٦-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني لاخماد حريق  بجهاز الصرف الآلي لاحد البنوك الواقعه ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف اسفر عنه تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي اليه .
‎وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ باسلوب مماثل للحوادث السابقه .
‎وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف ورائها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>